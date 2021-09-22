Женщине понадобилась помощь врачей

Накануне прямо в центре столицы произошел неприятный инцидент. Семидесятилетней пенсионерке пришлось столкнуться с грабителем, который хотел вырвать из ее рук сумку, а после скрыться. Но женщина не растерялась и смогла дать отпор преступнику.

Пенсионерка вцепилась в аксессуар мертвой хваткой. Не унимавшийся злоумышленник продолжал тянуть сумку на себя, из-за чего женщина упала прямо на асфальт. Даже после этого грабитель не остановился, поэтому протащил пострадавшую по проезжей части.

Когда на помощь пенсионерке кинулись прохожие, злоумышленник скрылся с места преступления. Позже он был задержан и сейчас находится в СИЗО. Женщине же пришлось обратиться за помощью к врачам.

Грабителем оказался 22-летний мужчина, приехавший из-за рубежа. В отношении его возбуждено уголовное дело. На допросе, видео которого опубликовал телеграмм-канал "РЕН ТВ", он признался, что на грабеж решился, потому что знакомые взяли его "на понт": сможет ли он выдернуть сумку у кого-то из прохожих или нет.

После неудачной попытки, он добежал до метро, а после зашел в магазин, купил бутылку алкоголя и вернулся на место происшествия, намереваясь извиниться перед пенсионеркой, но ее там уже не было.