Вцепилась мертвой хваткой: в Москве пенсионерка отбилась от грабителя - видео

Вцепилась мертвой хваткой: в Москве пенсионерка отбилась от грабителя - видео
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщине понадобилась помощь врачей

Накануне прямо в центре столицы произошел неприятный инцидент. Семидесятилетней пенсионерке пришлось столкнуться с грабителем, который хотел вырвать из ее рук сумку, а после скрыться. Но женщина не растерялась и смогла дать отпор преступнику. 

Пенсионерка вцепилась в аксессуар мертвой хваткой. Не унимавшийся злоумышленник продолжал тянуть сумку на себя, из-за чего женщина упала прямо на асфальт. Даже после этого грабитель не остановился, поэтому протащил пострадавшую по проезжей части. 

Когда на помощь пенсионерке кинулись прохожие, злоумышленник скрылся с места преступления. Позже он был задержан и сейчас находится в СИЗО. Женщине же пришлось обратиться за помощью к врачам. 

Грабителем оказался 22-летний мужчина, приехавший из-за рубежа. В отношении его возбуждено уголовное дело. На допросе, видео которого опубликовал телеграмм-канал "РЕН ТВ", он признался, что на грабеж решился, потому что знакомые взяли его "на понт": сможет ли он выдернуть сумку у кого-то из прохожих или нет. 

После неудачной попытки, он добежал до метро, а после зашел в магазин, купил бутылку алкоголя и вернулся на место происшествия, намереваясь извиниться перед пенсионеркой, но ее там уже не было. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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