В Свердловской области мужчина проник в школу с охотничьим ружьем

Злоумышленника задержали

В Туринске (Свердловская область) мужчина пронес в школу №1 охотничье ружье. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Как уточняет издание, воспользоваться оружием мужчина не успел. На данный момент он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Другая информация пока не сообщается. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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