Злоумышленника задержали

В Туринске (Свердловская область) мужчина пронес в школу №1 охотничье ружье. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как уточняет издание, воспользоваться оружием мужчина не успел. На данный момент он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Другая информация пока не сообщается.