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В Туринске (Свердловская область) мужчина пронес в школу №1 охотничье ружье. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как уточняет издание, воспользоваться оружием мужчина не успел. На данный момент он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Другая информация пока не сообщается.
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