Советника Зеленского пытались убить - фото

Советника Зеленского пытались убить - фото
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Водитель соратника украинского президента ранен

Украинское издание "Страна" сообщает о покушении на советника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

ЧП случилось в Киевской области, близ села Лесники. Как говорится в материале, Шефир не пострадал. Однако был ранен его водитель. 

"...получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", – рассказал изданию источник. 

В МВД Украины подтвердили новость о покушении. В сообщении на официальном сайте говорится, что это случилось около 10 утра. Машину Шефира обстреляли – в нее всадили больше десятка пуль.

Сейчас полиция ищет нападавших.

Источник: "Страна" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Да и хрен с ним.
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