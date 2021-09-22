Водитель соратника украинского президента ранен

Украинское издание "Страна" сообщает о покушении на советника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

ЧП случилось в Киевской области, близ села Лесники. Как говорится в материале, Шефир не пострадал. Однако был ранен его водитель.

"...получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", – рассказал изданию источник.



В МВД Украины подтвердили новость о покушении. В сообщении на официальном сайте говорится, что это случилось около 10 утра. Машину Шефира обстреляли – в нее всадили больше десятка пуль.

Сейчас полиция ищет нападавших.