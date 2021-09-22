Обстрелянный Шефир пребывает в шоке

Сегодня, 22 сентября, в украинском государстве произошло весьма резонансное событие. В стиле разборок 1990-х машину ближайшего соратника главнокомандующего Незалежной Владимира Зеленского изрешетили пулями. Вероятная цель убийц – Сергей Шефир не пострадал, но его психологическое состояние серьезно подорвано.



В офисе украинского президента уже отреагировали на скандальное происшествие. Советник начальника ведомства Михаил Подоляк в беседе с корреспондентом издания "РБК-Украина" заявил: власти Незалежной считают, что покушение на Шефира связано с активной политикой Зеленского.

Подоляк подчеркнул, что убийцы хотели демонстративно устранить ключевого члена президентской команды средь бела дня. Такое жестокое нападение явно имело своей целью устрашение государственных деятелей.

Мнением на этот счет поделился и руководитель правящей на Украине фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Незалежный тут же объявил, что в громком деле может быть замешена Россия.

Высокопоставленный украинец выдвинул три версии причин злодеяния. По мнению Арахамия, с Шефиром могли попытаться разделаться мстительные контрабандисты, либо он оказался жертвой войны олигархов, либо в нападении прослеживается "российский след".

Стоит отметить, что намерения у убийц были весьма серьезными – правоохранители нашли на поврежденном автомобиле следы от 18 пуль.

К слову, весьма любопытно: недавно в прессе появилась информация, что Владимир Зеленский вдрызг разругался с ныне обстрелянным Сергеем Шефиром. Дружба двух товарищей давно дала трещину.