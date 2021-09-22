Под Хабаровском пропал самолет

На поиски отправлен вертолет

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщили в экстренных службах региона в среду, 22 сентября.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники, самолет проводил технический полет в 40 км от Хабаровска, но неожиданно связь с ним прервалась. На борту было шесть человек. 

На поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации. Ситуация осложняется слабой видимостью из-за плохой погоды и темного времени суток.

Пропавший Ан-26 принадлежит компании "Летные проверки и системы", уточняет РИА "Новости".

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
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