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Под Иркутском произошло ДТП с участием школьного автобуса, который столкнулся с УАЗом во время движения по трассе.
В результате аварии автобус перевернулся. В нем находились 20 человек: 18 детей и еще двое сопровождающих, уточняет телеканал "360".
Полицейские и инспекторы ГИБДД уже прибыли на место происшествия. Медицинская помощь потребовалась двум взрослым, ребенку и водителю УАЗа. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
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