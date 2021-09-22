На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД

Под Иркутском произошло ДТП с участием школьного автобуса, который столкнулся с УАЗом во время движения по трассе.

В результате аварии автобус перевернулся. В нем находились 20 человек: 18 детей и еще двое сопровождающих, уточняет телеканал "360".

Полицейские и инспекторы ГИБДД уже прибыли на место происшествия. Медицинская помощь потребовалась двум взрослым, ребенку и водителю УАЗа. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.