Появилась информация о возможном месте крушения Ан-26

Самолет исчез с радаров 22 сентября

Официальных сведений о судьбе воздушной лаборатории Ан-26 пока нет, однако в прессу просочилась информация, что самолет потерпел крушение.

Такие печальные новости публикует "Интерфакс" со ссылкой на осведомленного информатора. Сообщается, что по имеющимся данным, воздушная техника разбилась в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском.

Напомним, на борту воздушного судна находились шесть человек. На поиски самолета отправили вертолет Ми-8 Росавиации.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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