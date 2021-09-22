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Официальных сведений о судьбе воздушной лаборатории Ан-26 пока нет, однако в прессу просочилась информация, что самолет потерпел крушение.
Такие печальные новости публикует "Интерфакс" со ссылкой на осведомленного информатора. Сообщается, что по имеющимся данным, воздушная техника разбилась в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском.
Напомним, на борту воздушного судна находились шесть человек. На поиски самолета отправили вертолет Ми-8 Росавиации.
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