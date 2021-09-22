В Подмосковье задержали серийного вора автозапчастей

Сумма ущерба составила почти миллион рублей

В подмосковном Домодедово полиции удалось задержать мужчину, который подозревается в серии краж автомобильных катализаторов. 

В правоохранительные органы обратился представитель каршеринговой компании, заявив, что из их авто украли важную запчасть, стоимость которой составляет 165 тысяч рублей. 

Подозреваемого задержали, им оказался 26-летний уроженец Закавказья, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Не исключено, что он причастен к совершению еще четырех аналогичных преступлений. Сумма общего ущерба составила 820 тысяч рублей. 

Сейчас на предполагаемого преступника завели уголовное дело, взяв с него подписку о невыезде. 

Источник: ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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