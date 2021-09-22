Сумма ущерба составила почти миллион рублей

В подмосковном Домодедово полиции удалось задержать мужчину, который подозревается в серии краж автомобильных катализаторов.

В правоохранительные органы обратился представитель каршеринговой компании, заявив, что из их авто украли важную запчасть, стоимость которой составляет 165 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, им оказался 26-летний уроженец Закавказья, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Не исключено, что он причастен к совершению еще четырех аналогичных преступлений. Сумма общего ущерба составила 820 тысяч рублей.

Сейчас на предполагаемого преступника завели уголовное дело, взяв с него подписку о невыезде.