Приговор еще не вступил в законную силу

Городской суд Электростали признал виновным К. Аборина в убийстве женщины, совершенном весной 2021 года. Фигуранту дали восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как отмечает источник, в апреле этого года Аборин, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько десятков ударов знакомой, из-за чего та скончалась на месте от полученных ранений.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", фигуранту назначили 8 лет и шесть месяцев лишения свободы.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.