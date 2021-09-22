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Городской суд Электростали признал виновным К. Аборина в убийстве женщины, совершенном весной 2021 года. Фигуранту дали восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как отмечает источник, в апреле этого года Аборин, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько десятков ударов знакомой, из-за чего та скончалась на месте от полученных ранений.
Как уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", фигуранту назначили 8 лет и шесть месяцев лишения свободы.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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