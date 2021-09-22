Прокуратура утвердила обвинения против фигурантов заказного убийства в Подмосковье

Дело передано в суд

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела в отношении женщины и пятерых мужчин. Все шестеро обвиняются в организации и совершении убийства, а также проходят по статьям 222 (незаконный оборот оружия) и 228 (покушение на сбыт наркотических средств).

Следствие считает, что женщина решила организовать убийство сожителя, вступив в сговор с сыном. Последний обратился к знакомым, пообещав им за оказание услуги денежное вознаграждение.

Жертва была убита в июне 2019 года – двое обвиняемых, заранее ознакомившись с маршрутом цели, подъехали на мотоцикле к торговому центру, расстреляв из пистолета мужчину. Последний скончался на месте.

В ходе следствия у одного из фигурантов обнаружили наркотическое средство массой в 1,8 кг. Дело передано в Московский областной суд, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Прокуратура Подмосковья ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей