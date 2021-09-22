Прокуратура утвердила обвинения против фигурантов заказного убийства в Подмосковье

Дело передано в суд

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела в отношении женщины и пятерых мужчин. Все шестеро обвиняются в организации и совершении убийства, а также проходят по статьям 222 (незаконный оборот оружия) и 228 (покушение на сбыт наркотических средств).

Следствие считает, что женщина решила организовать убийство сожителя, вступив в сговор с сыном. Последний обратился к знакомым, пообещав им за оказание услуги денежное вознаграждение.

Жертва была убита в июне 2019 года – двое обвиняемых, заранее ознакомившись с маршрутом цели, подъехали на мотоцикле к торговому центру, расстреляв из пистолета мужчину. Последний скончался на месте.

В ходе следствия у одного из фигурантов обнаружили наркотическое средство массой в 1,8 кг. Дело передано в Московский областной суд, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".