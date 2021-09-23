Самолет потерпел крушение под Хабаровском

Вчера, 22 сентября, появились тревожные новости о воздушном судне Ан-26, которое внезапно пропало с радаров. К сожалению, выяснилось, что техника попала в авиакатастрофу, обломки самолета уже обнаружены.



Такую информацию публикуют журналисты РИА "Новости" со ссылкой на осведомленного человека. Все, что осталось от летной техники, нашли неподалеку от горнолыжной базы "Спартак", расположенной в Хабаровском крае, пишет интернет-издание "Свободная пресса".

Журналисты портала "МИР24" добавляют, что представители местных заповедных зон также подтвердили страшную находку.

Напомним, на борту исчезнувшего самолета находились шесть человек.