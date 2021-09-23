Российского легкоатлета поймали с наркотиками в кроссовке

Российского легкоатлета поймали с наркотиками в кроссовке
Кадр youtube.com
Парень сразу во всем сознался

Громкий скандал разгорелся в Санкт-Петербурге. Там сотрудники правоохранительных органов задержали некогда известного легкоатлета Александра Хютте. У бывшего спортсмена при себе были запрещенные вещества.

В 2010-е годы Александр был настоящей надеждой российского спорта. Юноша демонстрировал отличные результаты на коротких дистанциях. Молодой человек выходил победителем из российских и европейских чемпионатов. Теперь же он стал фигурантом громкого дела с наркотиками.

Поведение молодого человека насторожило блюстителей порядка в Санкт-Петербурге. При осмотре в обуви 33-летнего экс-спортсмена обнаружили пакетик с запрещенными веществами. Хютте отнекиваться не стал и рассказал, как приобрел ядовитый порошок. Печальные новости публикуют авторы телеграм-канала "Mash на Мойке".

Отмечается также, что при задержании бывший легкоатлет был очень бледным, а его речь было сложно разобрать.

Любопытно, что карьера Александра обрушилась после допингового скандала. В 2015-м году его дисквалифицировали на четыре года. Тогда Хютте решил сдать всех своих компаньонов по запрещенным веществам комиссарам Международной федерации легкой атлетики. Со спортом парень завязал, в последнее время он работал пожарным.

К слову, в конце этого лета правоохранители обнаружили в Московской области целую подпольную нарколабораторию. Злоумышленников заключили под стражу.

Источник: Mash на Мойке ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость312018
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И вовсе он не легкоатлет, а пожарный. Легкоатлетом он был, и не только легкоатлетом, но и стукачом. Написали бы лучше в заголовке "Российского стукача поймали с наркотиками в кроссовке", было бы вернее.
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