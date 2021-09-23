Толпы людей застряли на аэровокзалах

Сложная ситуация сложилась в воздушных гаванях российской столицы. В четверг, 23 сентября, там стали массово отменять или задерживать вылеты самолетов.



Такая информация следует из данных портала "Яндекс.Расписания". Так, во Внуково задержали пять самолетов, а семь рейсов вовсе отменили.

В Домодедово отказались выпускать в воздушное пространство четыре борта, восемь рейсов задержали. В Шереметьево сегодня не смогут улететь пассажиры пяти самолетов, задержаны четыре рейса.

Таким образом, проблемы зафиксированы на 33 рейсах, передает телеканал "360". Что послужило причиной таких массовых неполадок, не сообщается.

Кстати, недавно в домодедовском аэропорту полсотни человек искали сбежавшую из переноски собаку Еву.