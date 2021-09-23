Страшная трагедия унесла жизни шестерых людей

Воздушное судно Ан-26 пропало с радаров вчера, 22 сентября. Сегодня спасатели смогли отыскать место крушения самолета. К сожалению, никто из экипажа и пассажиров не выжил.



Трагедия произошла в Хабаровском крае. Авторы телеграм-канала "112" публикуют страшные фотографии с места чрезвычайного происшествия.

На снимках видны поваленные деревья, а также части разбившегося воздушного судна. Сообщается, что все находящиеся на борту люди погибли. В ближайшее время будет решен вопрос с перевозкой тел в близлежащий населенный пункт.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет рухнул неподалеку от горнолыжной базы "Спартак". По имеющимся данным, на борту находились шесть человек.