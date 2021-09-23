СМИ: главу СК по Пермскому краю нашли мертвым

Госслужащего обнаружили в собственном доме

Руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев скончался. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источники в органах власти. 

Точная причина смерти правоохранителя неизвестна. "КоммерсантЪ" пишет, что будет проведена проверка. 

Телеграм-канал Baza уточняет, что Сарапульцева нашли в его доме после совещания ведомства, посвященного трагедии в университете в Перми, после которого часть следователей уволили. По информации телеграм-канала Mash, главу регионального СК тоже обещали лишить работы. Однако есть и вторая версия причины, по которой Сарапульцев мог покончить с собой – у него были семейные проблемы.  

Источник: "КоммерсантЪ"
Полина ИВАНОВА

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