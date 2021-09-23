Возбуждено уголовное дело

Жительница Подмосковья попалась на уловку мошенника, пообещавшего ей оказать помощь в покупке автомобиля. Сам злоумышленник пропал вместе с денежными средствами, о чем рассказали в главке регионального МВД.

Известно, что жертва захотела воспользоваться по рекомендации своих знакомых помощью гражданина, который решил ей посодействовать в вопросе выбора машины. Мошенник заявил, что готов оказать посредническую роль, так как его знакомый якобы продавал автомобиль, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Доверчивая девушка передала мужчине средства, с которыми тот скрылся. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

Позднее подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний мужчина, имеющий судимость по аналогичному делу. Средства жертвы он уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.