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Жительница Истры родилась в рубашке – украшая забор, она упала и напоролась на металлический прут. К счастью, арматура не задела жизненно важных органов и даже не дошла до мышц.
На помощь попавшей в беду россиянке поспешили соседи, которые отпилили прут от ограждения и доставили ее к врачам. Хирурги тут же отправили женщину в операционную.
По их словам, если бы арматура прошла бы чуть иначе, металл вонзился бы в легкое и, возможно, сердце. Сейчас пациентка в порядке – она вернулась из больницы домой, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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