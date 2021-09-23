Женщине помогли соседи

Жительница Истры родилась в рубашке – украшая забор, она упала и напоролась на металлический прут. К счастью, арматура не задела жизненно важных органов и даже не дошла до мышц.

На помощь попавшей в беду россиянке поспешили соседи, которые отпилили прут от ограждения и доставили ее к врачам. Хирурги тут же отправили женщину в операционную.

По их словам, если бы арматура прошла бы чуть иначе, металл вонзился бы в легкое и, возможно, сердце. Сейчас пациентка в порядке – она вернулась из больницы домой, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".