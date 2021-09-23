На Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку

Судьба экипажа неизвестна

СМИ сообщили об инциденте с вертолетом Ка-27. Сначала стало известно, что машина перестала выходить на связь, а спасатели ищут воздушное судно.

Об этом написал телеканал РЕН ТВ. 

Затем "Интерфакс" сообщил, что вертолет жестко сел в районе горы Острая. На борту может находиться до пяти человек. Их судьба неизвестна. 

Источник: "Интерфакс"
Полина ИВАНОВА

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