Судьба экипажа неизвестна

СМИ сообщили об инциденте с вертолетом Ка-27. Сначала стало известно, что машина перестала выходить на связь, а спасатели ищут воздушное судно.

Об этом написал телеканал РЕН ТВ.

Затем "Интерфакс" сообщил, что вертолет жестко сел в районе горы Острая. На борту может находиться до пяти человек. Их судьба неизвестна.