"Сорвались и пролетели": выживший в трагедии на Эльбрусе раскрыл подробности произошедшего

"Сорвались и пролетели": выживший в трагедии на Эльбрусе раскрыл подробности произошедшего
Фото: Tatyana Gritsenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Ждать спасателей пришлось около двух часов

Минувшей ночью на Эльбрусе произошло страшное событие, в результате которой погибли пять человек. 19 альпинистов собрались покорить горную вершину, но резкое ухудшение погодных условий привело к ЧП. Один из выживших рассказал о том, что происходило во время метели. 

Дмитрий Парахин признался, что непрофессиональные альпинисты заблудились. 

"Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли", 

– воспоминает мужчина. 

Один из участников группы сломал ногу. SOS-сигнал альпинисты подали сразу, но спустя пару часов выжившие туристы скооперировались и начали спускать травмированного товарища внизу самостоятельно. К этому моменту подоспели спасатели. 

В социальной сети "ВКонтакте" также восстановили хронологию гибели пяти альпинистов. В 10 часов утра группа поднялась на плато. В этот момент одной из девушек стало плохо, поэтому было решено спустить ее вниз. Уже через час альпинистки не стало. 

Один из лидеров группы, который спускался вместе с погибшей, пытался связаться с МЧС, а в итоге решил сообщить координатору о случившемся, пишет телеканал "360"

Во время спуска на седловину движение замедлилось из-за сломавшего ногу туриста. В результате от переохлаждения скончались еще два человека. Спустя время еще два альпиниста потеряли сознание. Их доставили на станцию, где они скончались, не приходя в сознание. 

Сейчас все выжившие эвакуированы на поляну Азау. У них диагностировано сильное обморожение и травмы. Спасательная операция осуществлялась в сложнейших условиях: скорость ветра достигала 70 м/с, температура минус 20 градусов и видимости не более метра, уточняет РИА "Новости". 

Источник: E1.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость314874
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