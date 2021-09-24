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Минувшей ночью на Эльбрусе произошло страшное событие, в результате которой погибли пять человек. 19 альпинистов собрались покорить горную вершину, но резкое ухудшение погодных условий привело к ЧП. Один из выживших рассказал о том, что происходило во время метели.
Дмитрий Парахин признался, что непрофессиональные альпинисты заблудились.
"Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли",
– воспоминает мужчина.
Один из участников группы сломал ногу. SOS-сигнал альпинисты подали сразу, но спустя пару часов выжившие туристы скооперировались и начали спускать травмированного товарища внизу самостоятельно. К этому моменту подоспели спасатели.
В социальной сети "ВКонтакте" также восстановили хронологию гибели пяти альпинистов. В 10 часов утра группа поднялась на плато. В этот момент одной из девушек стало плохо, поэтому было решено спустить ее вниз. Уже через час альпинистки не стало.
Один из лидеров группы, который спускался вместе с погибшей, пытался связаться с МЧС, а в итоге решил сообщить координатору о случившемся, пишет телеканал "360".
Во время спуска на седловину движение замедлилось из-за сломавшего ногу туриста. В результате от переохлаждения скончались еще два человека. Спустя время еще два альпиниста потеряли сознание. Их доставили на станцию, где они скончались, не приходя в сознание.
Сейчас все выжившие эвакуированы на поляну Азау. У них диагностировано сильное обморожение и травмы. Спасательная операция осуществлялась в сложнейших условиях: скорость ветра достигала 70 м/с, температура минус 20 градусов и видимости не более метра, уточняет РИА "Новости".
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