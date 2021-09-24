Преступник уже пришел в сознание

Парня, устроившего стрельбу в Пермском вузе, перевели в одиночную VIP-палату. Это было сделано для того, чтобы его было легче охранять.

Так, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в палату к стрелку планируют пробраться некто из родных погибших или пострадавших. И хотя официального подтверждения этой информации не было, было решено усилить контроль за стрелком.

Сейчас на этаже, где лежит убивший шестерых человек парень, никого больше нет. Посторонних к нему тоже не пускают. Окна в палате решили заклеить зеркальной пленкой.

При этом медикам удалось привести стрелка в сознание, хотя его состояние по-прежнему остается тяжелым. Так, специалисты не исключают, что преступнику придется делать искусственную почку. Не неофициальной информации, врачи получили указание спасти жизнь парня любой ценой.

Ранее при этом сообщалось, что состояние преступника улучшилось. Когда стрелок очнулся, он поинтересовался у врачей, есть ли у него родители, пишет телеграм-канал SHOT. При этом родные устроившего бойню в университете ни разу не позвонили в больницу за все это время, уточняет Общественная служба новостей.

Напомним, что ранее выяснилось, что перед трагедией устроивший бойню в Перми расстреливал автомобили. Кадрами поделился один из водителей, которому прострелили лобовое стекло.