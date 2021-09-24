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Полиция предъявила обвинения троим сотрудникам линейного управления Министерства внутренних дел на станции Москва-Рязанская. Фигуранты проходят по делам о получении взятки и покушении на незаконную торговлю наркотическими веществами.
Как отмечает источник, правоохранители получили взятку в размере 200 тыс. рублей за несоставление документов по факту противоправного деяния, а также действий, связанных с незаконным наркооборотом.
Обвинения по статьям 290 и 228.1 УК РФ предъявили главе отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также двум его подчиненным, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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