Фигурантов могут привлечь к ответственности по двум уголовным делам

Полиция предъявила обвинения троим сотрудникам линейного управления Министерства внутренних дел на станции Москва-Рязанская. Фигуранты проходят по делам о получении взятки и покушении на незаконную торговлю наркотическими веществами.

Как отмечает источник, правоохранители получили взятку в размере 200 тыс. рублей за несоставление документов по факту противоправного деяния, а также действий, связанных с незаконным наркооборотом.

Обвинения по статьям 290 и 228.1 УК РФ предъявили главе отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также двум его подчиненным, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".