Теракт предотвратила Федеральная служба безопасности

Пять участников неонацисткой группировки из Уфы были задержаны из-за подозрений в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

У подозреваемых нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления СВУ, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывчатки собственными руками. Помимо этого, у них обнаружили портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Все задержанные 2001-2003 годов рождения. Их заключили под стражу в качестве меры пресечения и предъявили обвинения в подготовке к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовлении СВУ.