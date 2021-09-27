Нацисты готовились устроить взрыв в Уфе

Теракт предотвратила Федеральная служба безопасности

Пять участников неонацисткой группировки из Уфы были задержаны из-за подозрений в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

У подозреваемых нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления СВУ, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывчатки собственными руками. Помимо этого, у них обнаружили портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Все задержанные 2001-2003 годов рождения. Их заключили под стражу в качестве меры пресечения и предъявили обвинения в подготовке к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовлении СВУ.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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