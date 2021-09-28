Прихватил автомат и нож: на Урале срочник сбежал из воинской части

Прихватил автомат и нож: на Урале срочник сбежал из воинской части
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Побег осуществил двадцатилетний солдат

Резонансный случай произошел в Свердловской области. Расположенную в поселке воинскую часть самовольно покинул солдат-срочник. Особое внимание прессы и общественности привлекло то, что перед этим беглец вооружился автоматом.

По данным журналистов, побег был совершен из Тагильского ракетного соединения. Корреспондентам сетевого издания "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн" удалось побеседовать с осведомленным источником. Информатор сообщил, что помимо автомата Калашникова, солдат прихватил с собой штык-нож.

Впрочем, пока скандальная информация не получила официальное подтверждение. Журналистам не удалось дозвониться до представителей пресс-центра российского Минобороны. Отдел информационного обеспечения также проигнорировал звонки всполошившихся корреспондентов.

Сообщается, что в главное оборонное ведомство нашей страны уже отправлен официальный запрос. Также журналисты успели пообщаться с представителями местных правоохранительных органов и пресс-центром Росгвардии. Во всех ведомствах отказались от комментариев.

По предварительным данным, беглеца 2001 года рождения зовут Иван. Поиски злостного нарушителя порядка начались во вторник, 28 сентября. Где сейчас находится вооруженный молодой человек, неизвестно.

К слову, недавно известный израильский политолог Яков Кедми назвал главные преимущества русских солдат перед американскими. Разумеется, склонность к бегству с места дислокации к ним не относится. Напротив, советский и русский солдат всегда демонстрировал исключительную готовность к подвигам.

Источник: "Е1.РУ Екатеринбург Онлайн" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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