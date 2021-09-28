В регионе буйствовала непогода

В небе неподалеку от Сочи произошла целая серия небесных атак. Пять воздушных судов подряд получили удары молниями. Такую информацию удалось узнать журналистам.



По имеющимся в распоряжении корреспондентов данным, ряд инцидентов произошел в конце прошлой недели, в субботу, 25 сентября. Резкое ухудшение погоды, которое сопровождалось проливными дождями и грозами, сказалось даже на воздушной технике, бороздящей небесные просторы над курортным городом.

По словам хорошо осведомленного информатора, удары молний обрушились сразу на пять пассажирских лайнеров. Такую информацию публикуют журналисты РЕН ТВ. Источник издания рассказал, что о таких перипетиях в воздушных коридорах сообщили экипажи пяти самолетов.

В частности, речь идет о лайнере авиаперевозчика "Аэрофлот", который выполнял рейс из столицы, самолете компании "Северный ветер", летевшем по маршруту Омск – Сочи. Также под небесный обстрел попали борты "Уральских авиалиний" и Azur Air.

Происшествие на последнем лайнере стало достоянием общественности еще вчера. Тогда в социальных сетях распространилось видео со злосчастного борта. На кадры попал момент, когда за иллюминатором сверкнула молния, а салон начало трясти. Перепуганные люди стали кричать и хвататься за спинки впереди стоящих кресел.

К счастью, в результате серии необычных инцидентов никто не пострадал.

Кстати, недавно в интернет-пространство попал видеоролик, на котором российский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц.