Поиски солдата завершились плачевно

Сегодня, 28 сентября, стало известно о молодом человеке, который самовольно покинул военную часть в Свердловской области. В результате поисков двадцатилетний юноша был обнаружен мертвым.



Розыскные работы проводили местные сотрудники правоохранительных органов. На их долю и выпала неприятная находка.

По предварительным данным, солдат-срочник скончался в результате несчастного случая. Парень погиб из-за мощного удара тока – он пытался забраться на опору линии электропередач, находящуюся в лесу.

Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек сбежал из военной части, прихватив с собой автомат Калашникова и нож.