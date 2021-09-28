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Сегодня, 28 сентября, стало известно о молодом человеке, который самовольно покинул военную часть в Свердловской области. В результате поисков двадцатилетний юноша был обнаружен мертвым.
Розыскные работы проводили местные сотрудники правоохранительных органов. На их долю и выпала неприятная находка.
По предварительным данным, солдат-срочник скончался в результате несчастного случая. Парень погиб из-за мощного удара тока – он пытался забраться на опору линии электропередач, находящуюся в лесу.
Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек сбежал из военной части, прихватив с собой автомат Калашникова и нож.
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