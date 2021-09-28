Беглый срочник с Урала найден мертвым

Поиски солдата завершились плачевно

Сегодня, 28 сентября, стало известно о молодом человеке, который самовольно покинул военную часть в Свердловской области. В результате поисков двадцатилетний юноша был обнаружен мертвым.

Розыскные работы проводили местные сотрудники правоохранительных органов. На их долю и выпала неприятная находка.

По предварительным данным, солдат-срочник скончался в результате несчастного случая. Парень погиб из-за мощного удара тока – он пытался забраться на опору линии электропередач, находящуюся в лесу.

Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек сбежал из военной части, прихватив с собой автомат Калашникова и нож.

Источник: Вести ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Что изменится для россиян с 1 октября

О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"

Путин объявил о новых мерах поддержки населения

Глава России гарантировал рост пенсий и зарплат правоохранителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей