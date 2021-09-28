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Дикая лиса забралась на территорию московского Сретенского монастыря и устроила там переполох. Сотрудники столичного аварийно-спасательного отряда №2 пытаются поймать рыжую бестию.
Настоятели монастыря вызвали спасателей МЧС после того, как обнаружили на крышу религиозного учреждения бегающую туда-сюда лесную хищницу. Явно завидев людей лисичка начала метаться по кровле и карнизам. Животное удалось зафиксировать на видео, кадры появились в телеграм-канале Mash.
Непонятно, как и зачем лиса пробралась в монастырь и, собственно, каким образом она пробралась на крышу здания. По данным телеканала "МИР 24", рыжую хищницу все еще пытаются поймать, чтобы отпустить в естественную среду обитания.
Напомним, Сретенский мужской монастырь находится на улице Большая Лубянка.
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