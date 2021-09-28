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Криминогенная обстановка в Московской области, как и во многих российских регионах, оставляет желать лучшего. Недавно в подмосковных Люберцах схватили молодого человека с целым пакетом наркотиков.
27-летний россиянин был арестован неподалеку от деревни Лукьяновка. Сотрудники правоохранительных органов отобрали у наркодилера около полукилограмма опасного наркотического вещества.
Парень рассказал, что уже некоторое время активно занимается распространением запрещенки. Молодой человек заключен под стражу, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Подобного рода происшествия не редкость в области. Недавно широкий резонанс получило дело полицейских, подозреваемых в сбыте наркотиков.
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