Воры выносили из домов все самое ценное

Недавно Подмосковье поразила серия наглых краж. Молодые бандиты орудовали в Балашихе и обчищали коттеджи. Всего ворам удалось обогатиться на целых 4 миллиона рублей. Однако сотрудники правоохранительных органов прекратили эту незаконную деятельность.



Сообщается, что бандитами оказались молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет. Парни пробирались в частные дома, отжимая окна. Злоумышленники выносили все, что попадалось на глаза: драгоценности, дорогие духи, инструменты и прочие ликвидные вещи. Сейчас трое россиян заключены под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно местная прокуратура утвердила обвинения против фигурантов заказного убийства в Подмосковье.