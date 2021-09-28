Бандиты поживились в коттеджах Балашихи на четыре миллиона

Воры выносили из домов все самое ценное

Недавно Подмосковье поразила серия наглых краж. Молодые бандиты орудовали в Балашихе и обчищали коттеджи. Всего ворам удалось обогатиться на целых 4 миллиона рублей. Однако сотрудники правоохранительных органов прекратили эту незаконную деятельность.

Сообщается, что бандитами оказались молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет. Парни пробирались в частные дома, отжимая окна. Злоумышленники выносили все, что попадалось на глаза: драгоценности, дорогие духи, инструменты и прочие ликвидные вещи. Сейчас трое россиян заключены под стражу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно местная прокуратура утвердила обвинения против фигурантов заказного убийства в Подмосковье.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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