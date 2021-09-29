Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
В ракетном соединении на Урале, где накануне погиб срочник, произошла еще одна трагедия. В среду, 29 сентября, там скончался второй солдат. Об этом сообщает "Интерфакс".
Погибшим оказался 19-летний рядовой срочной службы. Молодой человек выполнял обязанности повара. Инцидент произошел в ЗАТО Свободный в Свердловской области.
По предварительной версии, солдат покончил с собой. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В расследовании участвуют правоохранительные органы и члены командования Екатеринбургского гарнизона, передает телеканал "360".
28 сентября солдат-срочник сбежал из воинской части. Он взял с собой автомат и нож. Спустя некоторое время 20-летнего парня нашли мертвым.
О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"
Глава России гарантировал рост пенсий и зарплат правоохранителей