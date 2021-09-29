Служащему было 19 лет

В ракетном соединении на Урале, где накануне погиб срочник, произошла еще одна трагедия. В среду, 29 сентября, там скончался второй солдат. Об этом сообщает "Интерфакс".

Погибшим оказался 19-летний рядовой срочной службы. Молодой человек выполнял обязанности повара. Инцидент произошел в ЗАТО Свободный в Свердловской области.

По предварительной версии, солдат покончил с собой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В расследовании участвуют правоохранительные органы и члены командования Екатеринбургского гарнизона, передает телеканал "360".

28 сентября солдат-срочник сбежал из воинской части. Он взял с собой автомат и нож. Спустя некоторое время 20-летнего парня нашли мертвым.