Сооснователя крупнейшей российской компании по кибербезопасности арестовали по делу о госизмене

Сооснователя крупнейшей российской компании по кибербезопасности арестовали по делу о госизмене
Фото: Ronny Hartmann / dpa / www.globallookpress.com
Мужчина взят под стражу на два месяца

Сегодня, 29 сентября, стало известно о громком разбирательстве вокруг ведущей российской и мировой компании в сфере интернет-безопасности. Сооснователя Group-IB арестовали по делу о госизмене.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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