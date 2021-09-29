Курс рубля
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Сегодня, 29 сентября, стало известно о громком разбирательстве вокруг ведущей российской и мировой компании в сфере интернет-безопасности. Сооснователя Group-IB арестовали по делу о госизмене.
О том, какие законы вступят в силу со следующего месяца - в материале "Утро.News"
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