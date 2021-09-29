Жители Домодедово спасли девочку от домогательств 51-летнего мужчины

Задержанный имеет судимость за насильственные действия

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье ранее судимого мужчину в возрасте 51 года. Его подозревают в попытке надругательства над девочкой, сообщает главк Следственного комитета по региону. 

Как отмечает источник, 27 сентября на одной из улиц Домоделово мужчина подошел к ребенку, который вышел из магазина, и завел за гараж, приказав хранить молчание.

В ситуацию вмешались очевидцы, которые увидели, что неизвестный увел ребенка в малолюдное место. Подозреваемым оказался ранее судимый за насилие и побои рецидивист, который провел в местах лишения свободы более тридцати лет, передает "Свободная Пресса".

Источник: ГУ СКР по Московской области
Егор МАЛКОВ

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