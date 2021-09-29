К поискам привлекли МЧС

Сотрудники полиции нашли пенсионерку и ее трехлетних внучек, которые заблудились в лесу недалеко от подмосковной Истры. Об этом сообщает главк регионального МВД.

Как отмечает источник, 73-летняя женщина решила прогуляться с двумя внучками в лесу. Спустя некоторое время они поняли, что заблудились. Пенсионерка позвонила мужу, который пытался помочь ей выбраться из лесной чащи, давая ориентиры. Уже к ночи телефон разрядился, и мужчина обратился в правоохранительные органы.

На поиски полиция отправилась вместе с МЧС. Спустя час всех удалось найти. Патрульные помогли выбраться бабушке с детьми из чащи, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".