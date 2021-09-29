Виновником может оказаться одно из местных предприятий

В деревне Губино Орехово-Зуевского округа Подмосковья неизвестные злоумышленники загрязнили приток реки Нерской. Возможно, в данном случае речь идет о неочищенных стоках.

Как сообщили в региональном Минэкологии, об экологическом ЧП тревогу забили местные жители. Данную информацию подтвердили в окружной администрации после проведенного рейда чиновниками, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Как выяснилось, в деревне проложена труба большого диаметра, через которую сточные воды могли попадать на водосборную площадь ручья, притока Нерской", – рассказал глава ведомства, зампред областного правительства Андрей Разин.

По его словам, данная труба выведена с земельного участка, на котором расположено одно из местных предприятий. В случае, если факт сброса неочищенных стоков подтвердится, виновник будет наказан, подчеркнул чиновник.