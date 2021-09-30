Раскрыты подробности страшного убийства трех студенток в Оренбургской области

Раскрыты подробности страшного убийства трех студенток в Оренбургской области
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Неизвестные пытались скрыть следы преступления

Оренбургскую область утром 30 сентября шокировала история смерти трех студенток медколледжа. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они снимали квартиру в городе Гай.

Тела двух девушек нашли в квартире, третья студентка оказалась на улице около дома. Правоохранители сочли, что смерть была насильственной. СМИ сообщали, что их убили с помощью топора. Злодеи пытались замаскировать преступление, устроив пожар, передает телеканал "360".  

Однако позже СК РФ, который возбудил уголовное дело, опроверг данные о топоре. У погибших нашли колото-резанные раны. 

По информации телеграм-канала Shot, у девушек была вечеринка ночью накануне убийства. 17-летняя студентка смогла убежать из квартиры уже после того, как ее ранили, но прошла всего 70 метров. Кто с ними отдыхал, неизвестно. 

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова в "Инстаграм" рассказала, что погибшие были из Башкирии. Преподаватели колледжа описывают девушек как хороших студенток. 

Телеграм-канал "112" утверждает, что злодей был один, его личность установлена. Им оказался 18-летний парень самой младшей девушки. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость316591
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И конечно же - они были хорошими девушками! Ну еще бы! То есть три хорошие девчонки бухали всю ночь и их в конечном итоге порезал собутыльник! У нас на детской площадке такие же "хорошие девчонки" регулярно бухают. Так вот - если их порежут собутыльники, я не удивлюсь.
игорь
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вот что значит НЕ дать секса
особенно 18 летнему
голова же у них исключительно внизу и это истина о которой все молчат цинично
чахлый
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а могли бы жить.
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