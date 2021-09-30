Во Владивостоке предотвратили теракт

Организатора готовящегося преступления задержали

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, который должен был произойти во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Террористический акт готовил местный житель, являющийся лидером неонацистского объединения "Правые Приморья". Молодой человек собирался привести в действие взрывное устройство. С помощью преступной деятельности он хотел повлиять на миграционную политику РФ.

Радикала задержали. У него дома обнаружили компоненты взрывчатки, инструкции по приведению в действие бомбы, а также холодное оружие.

Против молодого человека завели уголовное дело. 

Ранее появилась информация, что нацисты готовились устроить взрыв в Уфе. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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