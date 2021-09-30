Руководство ТРЦ "Зимняя вишня" признали виновным в трагедии

Одному из фигурантов грозит 14 лет тюрьмы

Заводский районный суд Кемерово приступил к оглашению приговора для фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Все восемь человек могут получить реальные тюремные сроки. Руководство признали виновным в оказании небезопасных услуг, сотрудников пожарной службы также признали виновными в халатности.

Фигурантами по делу проходят гендиректор ТЦ, глава "Системного оператора" и инженер указанной компании, техдиректор "Кемеровского кондитерского комбината", который является собственником ТЦ, сотрудник ЧОП, а также два сотрудника пожарной службы.

Государственное обвинение запросило для фигурантов разные сроки в качестве меры наказания от 5 до 14,6 года. Наибольший срок грозит гендиректору комбината Юлии Богдановой, передает телеканал "360".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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