Фигурантка не явилась на допрос

Бывший заместитель главы Министерства просвещения РФ, вице-президент Сбербанка Марина Ракова не появилась в назначенный день на допросе. Предположительно, фигурант уголовного дела о хищении средств в крупном размере укрывается от следственной группы, сообщили представители правоохранительных структур.

Напомним, в доме Раковой недавно провели обыски в рамках дела о хищении свыше 50 млн рублей. По информации силовых ведомств, органам предстоит заняться проверкой государственных контрактов, заключенных при участии фигурантки.

29 сентября следствие пыталось связаться с бывшей чиновницей, однако последняя отключила все средства связи и съехала с места жительства. Известно, что Ракова не выходит на связь с семьей и не приходит на работу. Вероятнее всего, считает следствие, в настоящее время вице-президент Сбербанка находится в пределах Московского региона.

Всех имеющих о женщине информацию попросили связяться с главкомом столичного управления МВД. Экс-госслужащая подозревается в пролоббировании выделения бюджетных денег для Фонда новых форм развития образования, в котором занимала должность генерального директора. Целевое назначение средств – реализация государственных контрактов в рамках проекта "Учитель будущего".

По итогам проведенной экспертизы был установлен факт фальсификации отчетов по научисследованиям. Обыски провели также у окружения главного фигуранта – руководства Фонда, а также в одном из департаментов Министерства просвещения.

Официальные комментарии от правоохранительных структур в настоящее время отсутствуют, отмечает источник.