В московской школе прогремела стрельба

В московской школе прогремела стрельба
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиянин решил устроить разборки с детьми

Резонансное событие произошло в одной из столичных школ. По данным, которые удалось узнать журналистам, в образовательном учреждении открыли огонь из оружия.

По имеющейся информации, весьма агрессивно настроенный мужчина явился в школу с пистолетом. Пишут, что таким образом он хотел решить конфликтную ситуацию, в которую попала его дочь.

В одном из классов разгорелся нешуточный скандал. Группа детей ополчилась на одну школьницу. Поведение девочки не устроило десятиклассников. После уроков ей "забили стрелку". На помощь перепуганному подростку должен был прийти ее молодой человек, однако на разборки он не явился.

Девочка испугалась толпы рассерженных школьников и сбежала. Она укрылась дома, где в то время находился ее отец. Школьница не стала скрывать от родителя причину своего испуга. Мужчине очень не понравилось поведение десятиклассников. Он решил припугнуть детей и, вооружившись, отправился на территорию школы.

По информации РЕН ТВ, у мужчины с собой был травматический пистолет. Он произвел несколько выстрелов в воздух, демонстрируя школьникам, что с его ребенком лучше не связываться.

Разумеется, такое скандальное происшествие тут же попало в зону внимания сотрудников правоохранительных органов. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия для того, чтобы выяснить все подробности. Сообщается, что пострадавших в результате разборок нет.

Напомним, 20 сентября в Перми произошла страшная трагедия. Студент открыл огонь в стенах университета. Недавно стало известно, что на его лечение потратили нескольких миллионов рублей.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость316549
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После уроков ей "забили стрелку", - не, ну нормальное такое изложение новостей на Утре.ньюс Что за гопота, простите, в той школе окопалась или это так новости нынче стало модным подавать? Где профессионализм? Хотя, простите, о чём это я...
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