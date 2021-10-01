В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт

Организатор готовящегося преступления во всем сознался

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Противоправные действия собирался совершить местный житель. Он готовил теракт по указанию боевиков из террористической организации "Исламское государство*"*.

Молодой человек 2001 года рождения планировал нанести удар по сотрудникам правоохранительных органов. У парня изъяли инструменты и компоненты, которые использовались для изготовления бомбы.

Злоумышленника задержали, он сознался в готовящемся преступлении.

Ранее стало известно, что радикал хотел устроить теракт во Владивостоке. 

* Организация запрещена на территории РФ

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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