Организатор готовящегося преступления во всем сознался

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Противоправные действия собирался совершить местный житель. Он готовил теракт по указанию боевиков из террористической организации "Исламское государство*"*.

Молодой человек 2001 года рождения планировал нанести удар по сотрудникам правоохранительных органов. У парня изъяли инструменты и компоненты, которые использовались для изготовления бомбы.

Злоумышленника задержали, он сознался в готовящемся преступлении.

Ранее стало известно, что радикал хотел устроить теракт во Владивостоке.

* Организация запрещена на территории РФ