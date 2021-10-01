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ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Противоправные действия собирался совершить местный житель. Он готовил теракт по указанию боевиков из террористической организации "Исламское государство*"*.
Молодой человек 2001 года рождения планировал нанести удар по сотрудникам правоохранительных органов. У парня изъяли инструменты и компоненты, которые использовались для изготовления бомбы.
Злоумышленника задержали, он сознался в готовящемся преступлении.
Ранее стало известно, что радикал хотел устроить теракт во Владивостоке.
* Организация запрещена на территории РФ
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