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Страшная трагедия произошла в подмосковном Ногинске. Сотрудниками правоохранительных органов была сделана весьма неприятная находка. В одном из многоквартирных домов обнаружили обезглавленное тело мужчины.
По данным, которые оказались в распоряжении телеканала "360", несчастье случилось в одном из жилых домов на улице Пугачева. Там ныне покойный россиянин проживал вместе со своим братом и приятелем. Именно товарища считают жестоким душегубцем.
Телеканал "РЕН ТВ" добавил, что кровожадный убийца отрезал жертве не только голову, но и руки.
Стоит отметить, что Московская область богата на события. Недавно там нашли школу для девочки-Маугли.
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