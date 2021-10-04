Заведено уголовное дело

В подмосковном городе Ногинск местный житель совершил убийство двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Инцидент произошел в пятницу, 1 октября. Мужчины находились в частном доме, расположенном по улице Пугачева. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Подозреваемый схватил меч и нанес ранения своему кузену. От полученных травм тот скончался на месте.

Местного жителя задержали. Он признался в совершенном преступлении. Против мужчины завели уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".