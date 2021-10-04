Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
811 новости
В подмосковном городе Ногинск местный житель совершил убийство двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Инцидент произошел в пятницу, 1 октября. Мужчины находились в частном доме, расположенном по улице Пугачева. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
Подозреваемый схватил меч и нанес ранения своему кузену. От полученных травм тот скончался на месте.
Местного жителя задержали. Он признался в совершенном преступлении. Против мужчины завели уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Российский дипломат прокомментировала заявление о "наглой" внешней политике страны
Двадцать лет назад украинские военные сбили пассажирский лайнер