Два человека сгорели в Подмосковье

На месте работает следственная группа

Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в подмосковном городе Павловский Посад. 

Пожарные прибыли по вызову в Интернациональный переулок, где загорелся жилой двухэтажный дом.

"Произошло возгорание в квартире на первом этаже",

– сообщили в региональном ГСУ СКР. После того, как огонь был локализован, в квартире были обнаружены останки двух человек. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Ранее правоохранители сообщили о трагическом инциденте в подмосковном Ногинске. Там мужчина в пылу ссоры зарубил мечом двоюродного брата.

Источник: Сайт "Подмосковье сегодня"
Николай ВИКТОРОВ

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