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Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в подмосковном городе Павловский Посад.
Пожарные прибыли по вызову в Интернациональный переулок, где загорелся жилой двухэтажный дом.
"Произошло возгорание в квартире на первом этаже",
– сообщили в региональном ГСУ СКР. После того, как огонь был локализован, в квартире были обнаружены останки двух человек. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Ранее правоохранители сообщили о трагическом инциденте в подмосковном Ногинске. Там мужчина в пылу ссоры зарубил мечом двоюродного брата.
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