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Блюстители порядка Московской области провели задержание 31-летнего россиянина. Мужчину схватили в лесных угодьях неподалеку от Мытищ. В его рюкзаке обнаружилось 200 граммов наркотических веществ.
Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, ядовитые вещества были бережно спрятаны в сверток, который потом поместили в бумажный конверт.
Злоумышленника отправили за решетку, работники правопорядка уже завели на него уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, 4 октября также стало известно, что в областном Ногинске было совершено страшное убийство. Мужчина зарубил двоюродного брата мечом.
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