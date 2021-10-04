Распространитель яда уже под стражей

Блюстители порядка Московской области провели задержание 31-летнего россиянина. Мужчину схватили в лесных угодьях неподалеку от Мытищ. В его рюкзаке обнаружилось 200 граммов наркотических веществ.



Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, ядовитые вещества были бережно спрятаны в сверток, который потом поместили в бумажный конверт.

Злоумышленника отправили за решетку, работники правопорядка уже завели на него уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, 4 октября также стало известно, что в областном Ногинске было совершено страшное убийство. Мужчина зарубил двоюродного брата мечом.