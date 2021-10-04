Правоохранители схватили жителя Подмосковья с пакетом наркотиков в рюкзаке

Распространитель яда уже под стражей

Блюстители порядка Московской области провели задержание 31-летнего россиянина. Мужчину схватили в лесных угодьях неподалеку от Мытищ. В его рюкзаке обнаружилось 200 граммов наркотических веществ.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, ядовитые вещества были бережно спрятаны в сверток, который потом поместили в бумажный конверт.

Злоумышленника отправили за решетку, работники правопорядка уже завели на него уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, 4 октября также стало известно, что в областном Ногинске было совершено страшное убийство. Мужчина зарубил двоюродного брата мечом.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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