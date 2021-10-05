Был знаком с жертвами: подозреваемый в убийстве троих студенток под Оренбургом заговорил

Был знаком с жертвами: подозреваемый в убийстве троих студенток под Оренбургом заговорил
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Против злодея возбудили еще несколько дел

Ужасающая своими подробностями трагедия произошла в Оренбургской области 30 сентября. Были убиты три девушки. Мужчина, которого подозревают в кровавой расправе, начал давать показания.

Александр Лазарев был взят под стражу из-за подозрений в убийстве троих студенток медицинского колледжа в Гае. Жизни лишились девушки 17, 18 и 19 лет. Тела двоих обнаружили в обгоревшей квартире, еще одно – неподалеку от сожженного бандитом дома. Журналистам удалось выяснить, что Лазарев уже признался: ранее он был знаком с жертвами тройного убийства.

При этом подозреваемый в жестокой расправе предложил свою, альтернативную версию развития событий. По словам молодого человека, девушки провели с ним ночь, а после этого начали требовать деньги за свои "услуги". Лазарев объявил, что покойные "вымогали" у него 50 тысяч рублей.

По версии душегубца, именно после такого "неприемлемого" поведения девушек он и решил с ними разделаться. Все три были жестоко убиты. Также Лазарев объявил, что ранее был знаком с покойными, пишут авторы телеграм-канала Shot.

Впрочем, сотрудники правоохранительных органов убеждены, что задержанный – большой фантазер. Раньше он уже демонстрировал свои способности в сфере фантастических выдумок. Лазарев судим за убийство и разбой. Однажды он зарезал человека в баре, а потом выдумал, что таким образом пытался спасти какую-то несуществующую девушку.

При этом в Следственном комитете уже косвенно подтвердили, что убитые девушки перед смертью были изнасилованы, передает телеканал "360". Против злодея возбудили несколько уголовных дел: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге и угоне.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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