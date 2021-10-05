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Скандальный инцидент с исчезновением журналиста издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадием Можейко получил свое продолжение. Выяснилось, что мужчина взят под арест белорусскими правоохранителями.
Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Russia Today. Сведениями с журналистами поделился представитель КП Валентин Алфимов. Он сообщил, что официальные обвинения блюстители законов Белоруссии пока не предъявили.
Впрочем, ранее сообщалось, что недовольство властей мог вызвать материал журналиста, посвященный недавнему инциденту с гибелью сотрудника КГБ Белоруссии. Можейко посчитал уместным представить застрелившего силовика местного жителя с положительной стороны.
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