Разозливший Белоруссию журналист "Комсомольской правды" взят под арест

Корреспондент пока не в курсе, в чем его официально обвиняют

Скандальный инцидент с исчезновением журналиста издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадием Можейко получил свое продолжение. Выяснилось, что мужчина взят под арест белорусскими правоохранителями.

Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Russia Today. Сведениями с журналистами поделился представитель КП Валентин Алфимов. Он сообщил, что официальные обвинения блюстители законов Белоруссии пока не предъявили.

Впрочем, ранее сообщалось, что недовольство властей мог вызвать материал журналиста, посвященный недавнему инциденту с гибелью сотрудника КГБ Белоруссии. Можейко посчитал уместным представить застрелившего силовика местного жителя с положительной стороны.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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