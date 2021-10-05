Под Петербургом сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом – видео

К месту аварии направили аварийно-восстановительные поезда

В Ленобласти произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, среди которых – две цистерны с газовым конденсатом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествие случилось на Октябрьской железной дороге. По имеющейся информации, началась утечка газового конденсата.

К месту аварии направили два аварийно-восстановительных поезда, передает "Пятый канал".


В устранении последствий ЧП будут использованы специальное оборудование и средства защиты. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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