Пока мужчина отделался домашним арестом

Московская область продолжает "радовать" своей криминальной хроникой. Недавно в Балашихе к ответственности привлекли местного жителя, который занимался выращиванием наркотиков в квартире.



Предприимчивый россиянин для своих зловредных целей снял отдельную квартиру. Всего правонарушитель успел вырастить 700 граммов запрещенного растения. Для реализации замысла мужчина приобрел все необходимые приспособления и семена в интернете.

Сейчас 32-летний россиянин отправлен под домашний арест, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно особо агрессивный житель области зарубил двоюродного брата мечом.