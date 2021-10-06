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Московская область продолжает "радовать" своей криминальной хроникой. Недавно в Балашихе к ответственности привлекли местного жителя, который занимался выращиванием наркотиков в квартире.
Предприимчивый россиянин для своих зловредных целей снял отдельную квартиру. Всего правонарушитель успел вырастить 700 граммов запрещенного растения. Для реализации замысла мужчина приобрел все необходимые приспособления и семена в интернете.
Сейчас 32-летний россиянин отправлен под домашний арест, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно особо агрессивный житель области зарубил двоюродного брата мечом.
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