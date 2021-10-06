Погиб ребенок: в Подмосковье произошло серьезное ДТП

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося

В Московской области на трассе "Сергиев Посад – Калязин — Рыбинск – Череповец" столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария произошла в среду, 6 октября, в районе часа дня.

В результате ДТП погиб ребенок. Четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них – двое взрослых и двое детей.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Также там работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В конце сентября под Иркутском перевернулся автобус с детьми. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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