Следователи устанавливают обстоятельства случившегося

В Московской области на трассе "Сергиев Посад – Калязин — Рыбинск – Череповец" столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария произошла в среду, 6 октября, в районе часа дня.

В результате ДТП погиб ребенок. Четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них – двое взрослых и двое детей.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Также там работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В конце сентября под Иркутском перевернулся автобус с детьми.