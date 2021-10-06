В школе Техаса произошла стрельба: подробности

Есть пострадавшие

В штате Техас произошла трагедия. В местной школе Timberview Highschool открыт огонь. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации репортера NBC Марии Гуерреро, два человека пострадали. Журналистка добавила в "Твиттер", что, по данным полиции, есть "множество жертв". 

Школа заблокирована. Студенты и сотрудники заведения закрылись в кабинетах. 

По данным телеграм-канала "Лента дня", стрелок еще в здании. Пострадали шесть человек. 

Источник: NBC
Полина ИВАНОВА
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