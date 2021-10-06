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В штате Техас произошла трагедия. В местной школе Timberview Highschool открыт огонь. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации репортера NBC Марии Гуерреро, два человека пострадали. Журналистка добавила в "Твиттер", что, по данным полиции, есть "множество жертв".
Школа заблокирована. Студенты и сотрудники заведения закрылись в кабинетах.
По данным телеграм-канала "Лента дня", стрелок еще в здании. Пострадали шесть человек.
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