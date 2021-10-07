Расследование начали посе пропажи конфиденциальных документов

В Болгарии задержали россиянина и двух граждан Литвы, которые подозреваются в промышленном шпионаже.

Мужчины работали на военном заводе по трудовому договору. Они специализировались на инновационных технологиях.

До 17 сентября подозреваемые были в недоплачиваемом отпуске, а после не вышли на работу. Расследование началось, когда обнаружили пропажу некоторых продуктов и связанных с ними секретных документов.

Мужчин задержали на границе с Грецией. В посольстве РФ, отвечая на вопрос о задержании россиянина, отметили, что не знают об этой ситуации, поскольку не получали официального уведомления от властей Болгарии.

Ранее жителя Швеции отправили в тюрьму за "шпионаж в пользу России".