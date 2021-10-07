Россиянина и двух литовцев задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже

Расследование начали посе пропажи конфиденциальных документов

В Болгарии задержали россиянина и двух граждан Литвы, которые подозреваются в промышленном шпионаже. 

Мужчины работали на военном заводе по трудовому договору. Они специализировались на инновационных технологиях. 

До 17 сентября подозреваемые были в недоплачиваемом отпуске, а после не вышли на работу. Расследование началось, когда обнаружили пропажу некоторых продуктов и связанных с ними секретных документов. 

Мужчин задержали на границе с Грецией. В посольстве РФ, отвечая на вопрос о задержании россиянина, отметили, что не знают об этой ситуации, поскольку не получали официального уведомления от властей Болгарии. 

Ранее жителя Швеции отправили в тюрьму за "шпионаж в пользу России". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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