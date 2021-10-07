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В Болгарии задержали россиянина и двух граждан Литвы, которые подозреваются в промышленном шпионаже.
Мужчины работали на военном заводе по трудовому договору. Они специализировались на инновационных технологиях.
До 17 сентября подозреваемые были в недоплачиваемом отпуске, а после не вышли на работу. Расследование началось, когда обнаружили пропажу некоторых продуктов и связанных с ними секретных документов.
Мужчин задержали на границе с Грецией. В посольстве РФ, отвечая на вопрос о задержании россиянина, отметили, что не знают об этой ситуации, поскольку не получали официального уведомления от властей Болгарии.
Ранее жителя Швеции отправили в тюрьму за "шпионаж в пользу России".
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